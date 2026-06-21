Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Південноамериканська збірна стала першою в історії Мундіалів, яка завдала 15 ударів у площину воріт і не забила.

Матч другого туру чемпіонату світу-2026 проти Кюрасао приніс збірній Еквадору незвичне історичне досягнення зі знаком мінус.

Еквадорці стали першою командою в історії чемпіонатів світу, яка завдала 15 ударів у площину воріт в одному матчі та при цьому не змогла відзначитися жодним голом. Зустріч завершилася безгольовою нічиєю.

Попередній антирекорд належав збірній Нідерландів, яка на чемпіонаті світу 1978 року завдала 13 ударів у площину воріт Перу, але також не змогла розпечатати ворота суперника.

Вирішальну роль у встановленні цього рекорду зіграв голкіпер Кюрасао Елой Ром, який здійснив 15 сейвів та допоміг своїй команді здобути перше очко в історії виступів на чемпіонатах світу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЧС-2026 Еквадор — Кюрасао.