Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 28 червня, розпочавшись о 02:30.

У третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету K зустрінуться збірні Колумбії і Португалії.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

НЕДІЛЯ, 28 ЧЕРВНЯ, 02:30 ▪️ МАЯМІ СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛІРЕЗА ФАГАНІ (АВСТРАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Колумбія й Португалія зустрінуться в штаті Флорида для визначення найкращої збірної групи K. Команді Нестора Лоренсо для втримання першої сходинки квартету вистачить і нічиєї, тоді як колектив Роберто Мартінеса потребує трьох очок, тоді як уже наявних чотирьох, імовірніше за все, має вистачити для виходу до 1/16 фіналу плейоф.

Колумбійці поступилися Хорватії і Франції у березневих товариських матчах, а потім уперше за два роки здобули чотири поспіль звитяги в усіх турнірах. Збірна Колумбії фінішувала першою в своїй групі чемпіонату світу в 2014-му й 2018 роках, хоча цьому посприяла відсутність серед суперників явних претендентів на найвищі місця мундіалю.

Португальці свою безпрограшну серію до семи матчів (5В, 2Н) продовжили розгромом Узбекистану. Збірна Португалії програла лише два із 17-ти (+9В, 6Н) останніх поєдинків групового етапу ЧС і сподіватиметься покращити цю статистику, адже друга сходинка квартету наражає її на хоч і потенційну, але цілком імовірну дуель з Іспанією в 1/8 фіналу плейоф .

Португалія поставила себе в незручне становище невдачею з ДР Конго на старті й тепер має підтвердити серйозність своїх чемпіонських амбіцій у матчі проти найсильнішого з трьох суперників. Очікуємо, що Колумбія не без проблем, але зуміє знайти відповідь на спроби фаворита протистояння відвоювати в неї лідерство в групі K.