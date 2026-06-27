Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 28 червня, розпочавшись о 02:30.
Колумбія — Португалія, Getty Images
27 червня 2026, 09:15
У третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету K зустрінуться збірні Колумбії і Португалії.
[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА
НЕДІЛЯ, 28 ЧЕРВНЯ, 02:30 ▪️ МАЯМІ СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛІРЕЗА ФАГАНІ (АВСТРАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Колумбія й Португалія зустрінуться в штаті Флорида для визначення найкращої збірної групи K. Команді Нестора Лоренсо для втримання першої сходинки квартету вистачить і нічиєї, тоді як колектив Роберто Мартінеса потребує трьох очок, тоді як уже наявних чотирьох, імовірніше за все, має вистачити для виходу до 1/16 фіналу плейоф.
Колумбійці поступилися Хорватії і Франції у березневих товариських матчах, а потім уперше за два роки здобули чотири поспіль звитяги в усіх турнірах. Збірна Колумбії фінішувала першою в своїй групі чемпіонату світу в 2014-му й 2018 роках, хоча цьому посприяла відсутність серед суперників явних претендентів на найвищі місця мундіалю.
Португальці свою безпрограшну серію до семи матчів (5В, 2Н) продовжили розгромом Узбекистану. Збірна Португалії програла лише два із 17-ти (+9В, 6Н) останніх поєдинків групового етапу ЧС і сподіватиметься покращити цю статистику, адже друга сходинка квартету наражає її на хоч і потенційну, але цілком імовірну дуель з Іспанією в 1/8 фіналу плейоф.
Португалія поставила себе в незручне становище невдачею з ДР Конго на старті й тепер має підтвердити серйозність своїх чемпіонських амбіцій у матчі проти найсильнішого з трьох суперників. Очікуємо, що Колумбія не без проблем, але зуміє знайти відповідь на спроби фаворита протистояння відвоювати в неї лідерство в групі K.
👑 betking пропонує поставити на перемогу Португалії з коефіцієнтом 1.85, тоді як імовірність успіху збірної Колумбії оцінюється в 4.20. На нічийний результат дається коефіцієнт 3.80.
WC2000 — фрібет 2000₴ всім новим та діючим гравцям для ставок на ЧС2026
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
КОЛУМБІЯ: Варгас — Муньйос, Санчес, Лукумі, Мохіка — Пуерта, Лерма, Аріас — Х. Родрігес, Кордоба, Л. Діас
ПОРТУГАЛІЯ: Д. Кошта — Канселу, Р. Діаш, Вейга, Н. Мендеш — Ж. Невеш, Вітінья — П. Нету, Б. Фернандеш, Феліш — Роналду
⚔️ ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2
Довідка про betking
betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.
betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.
ТОВ «Слотс Ю.Ей»: Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ