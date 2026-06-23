Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Столе Стольбаккена впевнено крокує на мундіалі навіть у групі смерті.

Квартет під латинською літерою I на чемпіонаті світу-2026 наразі не надто тішить нас сенсаційними результатами, хоча й вважався "групою смерті" перед початком турніру. І оскільки Франція свій багатостраждальний матч проти Іраку все ж таки завершила перемогою (3:0), незважаючи на погодні катаклізми, від Норвегії на чолі із Столе Сольбаккеном у грі проти Сенегалу залежало, чи підуть "Les Bleus" у вільне плавання перед заключним туром.

На щастя, нехай і Нью-Йорк/Нью-Джерсі розташований відносно неподалік Філадельфії, де грали французи, але злива не зачепила звітний поєдинок, тож ніщо не завадило цікавому футболу. Як і передбачало, Норвегія та Сенегал почали протистояння з обережної розвідки, але вже на 12 хвилині європейська збірна була змушена стикнутись із потребою замінити основного флангового захисника Рюерсона через травму.

Утім, замість гравця дортмундської Боруссії з’явився Маркус Педерсен із Торіно й аж ніяк не гірше зіграв у цьому матчі за свого партнера по збірній. Як мінімум, на його рахунку гол на 43 хвилині, коли під завісу першого тайму Едегор намагався вчергове знайти Голанда в чужому штрафному передачею з правого флангу, але відскок від перехоплення дістався саме Педерсену, і той із гострого кута прошив воротаря в ближній. До речі, до цього сам Мартін зіпсував набагато кращий момент, пробивши у голкіпера на короткій відстані з протилежного боку чужих володінь.

Таким чином Норвегія переможно завершила першу половину гри, а могла би зробити це й ще більш упевнено, якби Голанд скористався одразу після першого гола жахливою грою Менді на лівому фланзі власного штрафного з м’ячем у ногах, але удар норвезького бомбардира прийняла на себе ближня стійка. Однак уже на початку другого тайму Ерлінг надолужив цей момент у контратаці, яку завершувала передача Едегора на нього до лівого флангу штрафного.

Але Сенегал також не просто так провів час під час перерви за розмовою з власним головним тренером. "Леви Теранги" швидко відповіли власним забитим м’ячем, коли Мане на 53 хвилині з лівого флангу почав будувати комбінацію з переходом до центру чужого штрафного, а потім віддав вирішальний пас під удар Ісмаїла Сарру, який устиг пробити перед воротарем.

Утім, Голанд на той момент уже набрав потрібних кондицій, тому від нього не забарився й ще один гол уже за п’ять хвилин потому. Спочатку не дав завершити простріл Едегора з правого флангу Нусі в центрі чужих володінь, але потім дограв моменту до удару з прострілу Берга з протилежного боку поля, тож усі зробили вигляд, що нічого до цього не трапилось. І тоді здавалось, що третій гол точно має добити Сенегал у цій грі.

Однак наприкінці матчу африканці вже доволі несподівано оговтались та почали тиснути на ворота суперників із таким завзяттям, що зрештою Ісмаїла Сарру вдалось відзначитись ще одним голом у правий верхній кут чужих воріт у центрі штрафного, але вже з передачі Джексона. А могла команда Тьява взагалі за нічию зачепитись, а конкретно Сарр — за хет-трик, але останній кутовий у цій грі завершився його ударом головою вище воріт із близької відстані.

У заключному турі національна збірна Норвегії зіграє проти Франції, тоді як Сенегал зустрінеться з Іраком.



Норвегія — Сенегал 3:2

Голи: Педерсен, 43, Голанд, 48, 58 — І. Сарр, 53, 90+3

Норвегія: Нюланн — Рюерсон (Рюерсон, 12), Аєр, Геґґем (Естігор, 84), Меллер Вольфе — Едегор, Берге, Еурснес — Серлот (Бобб, 84), Голанд, Нуса (Шельдеруп, 71).

Менді (Діав, 63) — Діатта, Кулібалі (П. М. Сарр, 72), Ніакате, Діуф (Якобс, 55) — Камара (Сісс, 63), І. Гує, П. Гує (Мбає, 55) — І. Сарр, Джексон, Мане.