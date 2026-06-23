Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер французької збірної допоміг команді здобути другу перемогу на чемпіонаті світу-2.

Нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе визнали найкращим гравцем матчу другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Іраку.

Французи впевнено переграли суперника з рахунком 3:0, а головним героєм зустрічі став Мбаппе, який відзначився дублем.

Завдяки двом забитим м’ячам 27-річний форвард довів свій гольовий доробок на чемпіонатах світу до 16 голів та зрівнявся з Мирославом Клозе у списку найкращих бомбардирів в історії турніру.

На ЧС-2026 капітан збірної Франції вже забив чотири м’ячі. Загалом у складі національної команди Мбаппе має 60 голів у 100 проведених матчах.