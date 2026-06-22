Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан "Ле Бльо" переконаний, що володар Золотого м'яча відіграє важливу роль на турнірі.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став на захист Усмана Дембеле, який після стартового матчу чемпіонату світу-2026 проти Сенегалу опинився під хвилею критики з боку вболівальників та експертів.

Лідер французької команди високо оцінив гру свого партнера та наголосив, що саме Дембеле був найяскравішим футболістом атакувальної лінії в першому таймі поєдинку.

"Я переглянув матч із Сенегалом. І можу сказати, що в першому таймі Усман був найкращим з нашої атакувальної четвірки. Він найбільше виділявся в нападі.

Усман врівноважений, він володар Золотого м'яча, йому довіряють і його поважають. Я впевнений, що він буде прогресувати [на чемпіонаті світу]. Думаю, він стане для нас ключовим гравцем. Я в цьому не сумніваюся", — заявив Мбаппе.

Нагадаємо, у першому турі групового етапу ЧС-2026 збірна Франції здобула перемогу над Сенегалом із рахунком 3:1.