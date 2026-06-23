Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату світу, який відбувся 23 червня 2026 року.

У другому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету J збірна Алжиру здобула вольову звитягу над національною командою Йорданії на Сан-Франциско Бей-Еріа Стедіум у США.

Нізар Ер-Рашдан вивів йорданців уперед у першому таймі. У другій половині протистояння Надір Бенбуалі відновив паритет. Перемогу алжирцям приніс результативний удар Аміна Гуїрі.

У неділю, 28 червня, Йорданія зустрінеться з Аргентиною в Далласі, тоді як Алжир протистоятиме Австрії у Канзас-Сіті (старт обох матчів — о 05:00 за Києвом).

До вашої уваги відео голів і найкращих моментів матчу ЧС-2026 Йорданія — Алжир:

Йорданія — Алжир 1:2

Голи: Ер-Рашдан, 36 — Бенбуалі, 69, Гуїрі, 82

Йорданія: Абулейла — Насіб, Аль-Араб, Абу Дахаб (Обайд, 90+1) — Хаддад, Ер-Рашдан, Ер-Равабде, Абу Таха (Абу Хашіш, 85) — Аль-Марді (Аль-Фахурі, 76), Ольван (Абу Зрайк, 90+1) — Ат-Тамарі (Азайзе, 85).

Алжир: Зідан — Бельгалі, Манді, Бенсебаїні, Аїт-Нурі (Хаджам, 85) — Будауї (Бенбуалі, 46), Зеррукі (Бенталеб, 46), Маза — Марез (Хадж Мусса, 76), Гуїрі (Белаїд, 85), Шаїбі.



Попередження: Абу Дахаб — Зеррукі