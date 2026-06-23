Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Легендарний португалець продовжує писати історію а ЧС-2026.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив ще одне досягнення на чемпіонаті світу-2026.

У матчі другого туру групового етапу проти Узбекистану 41-річний форвард відзначився забитими голами і став другим найстаршим футболістом в історії, якому вдалося забити гол на фінальних турнірах чемпіонату світу.

На момент взяття воріт Роналду було 41 рік і 138 днів. За цим показником він поступається лише легендарному камерунцю Роже Мілла, який забив на мундіалі 1994 року у віці 42 років і 39 днів.

Завдяки цьому голу капітан португальської збірної обійшов свого співвітчизника Пепе, який утримував другу сходинку рейтингу після ЧС-2022. Також позаду залишилися Ліонель Мессі та швед Гуннар Грін.

Найстарші бомбардири в історії чемпіонатів світу:

1. Роже Мілла (Камерун) — 42 роки і 39 днів

2. Кріштіану Роналду (Португалія) — 41 рік і 138 днів

3. Пепе (Португалія) — 39 років і 283 дні

4. Ліонель Мессі (Аргентина) — 38 років і 363 дні

5. Гуннар Грін (Швеція) — 37 років і 236 днів

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, якому вдалося забити на шести різних мундіалях. Також легендарний португалець побив 60-річний рекорд Еусебіу.