Легендарний португалець продовжує писати історію а ЧС-2026.
Кріштіану Роналду, Getty Images
23 червня 2026, 21:21
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив ще одне досягнення на чемпіонаті світу-2026.
У матчі другого туру групового етапу проти Узбекистану 41-річний форвард відзначився забитими голами і став другим найстаршим футболістом в історії, якому вдалося забити гол на фінальних турнірах чемпіонату світу.
На момент взяття воріт Роналду було 41 рік і 138 днів. За цим показником він поступається лише легендарному камерунцю Роже Мілла, який забив на мундіалі 1994 року у віці 42 років і 39 днів.
Завдяки цьому голу капітан португальської збірної обійшов свого співвітчизника Пепе, який утримував другу сходинку рейтингу після ЧС-2022. Також позаду залишилися Ліонель Мессі та швед Гуннар Грін.
Найстарші бомбардири в історії чемпіонатів світу:
1. Роже Мілла (Камерун) — 42 роки і 39 днів
2. Кріштіану Роналду (Португалія) — 41 рік і 138 днів
3. Пепе (Португалія) — 39 років і 283 дні
4. Ліонель Мессі (Аргентина) — 38 років і 363 дні
5. Гуннар Грін (Швеція) — 37 років і 236 днів
Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, якому вдалося забити на шести різних мундіалях. Також легендарний португалець побив 60-річний рекорд Еусебіу.