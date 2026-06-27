Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У другому таймі в команди Марсело Б'єлси зірвало дах.

Сенсаційна нічия на старті чемпіонату світу-2026 у матчі проти Кабо-Верде (0:0) створила для національної збірної Іспанії певну невизначеність перед останнім туром. Оскільки команда Луїса де ла Фуенте не змогла собі гарантувати завчасно перемогу в групі, вона мала, як мінімум, не програти Уругваю, щоб залишитись на першій сходинці та чекати на гарного суперника в майбутньому раунді плейоф.

У той самий час команда Марсело Б’єлси здивувала не менше за "Фурію Роху", коли спочатку не змогла подужати Саудівську Аравію (1:1), а потім ще й Кабо-Верде не обіграла (2:2). Тож склалось так, що "селесте" мали порівну очок із головною несподіванкою квартету H та стояли точно перед більш складним суперником у вирішальний момент.

Про характер збірної Уругваю чимало говорилось перед початком та вже за ходом цього турніру, але конкретно в цій дуелі він як зіграв на користь південноамериканської збірної в першому таймі, так і поховав її остаточно після перерви. Починали відносно непогано — іспанців удалось перекрити й не дати їм створити жодного реального гольового моменту майже до самої перерви.

Хоча й момент на 42 хвилині, коли Баена в центрі штрафного завершував передачу Льоренте ударом у дальній в один дотик важко було назвати потенційно результативним, але Муслера примудрився пропустити м’яч поміж рук, що зрештою коштувало йому місця у воротах на другу половину гри. Б’єлса лише одного разу може стати на захист свого гравця, але якщо він підводить знову, то тренер першим його й прибиватиме.

Очікувалось, що в другому таймі ми побачимо якусь реакцію від Уругваю, який прагнутиме врятувати цей матч. Але те, що робили "селесте" на футбольному полі, узагалі не було схоже на власне футбол. Постать арбітра Ісмаїла Ельфата виявилась головною, і якимось незрозумілим чином він постійно намагався лише підштовхувати гравців Уругваю до грубощів, якими вони просто намагались зламати суперників.

Ні про який порятунок тут узагалі не йшлось, тож основний акцент був на тому, що відбудеться раніше — Іспанія зуміє закрити матч за рахунок тих, хто вціліє в боротьбі, або ж уругвайці дограються, а рефері нарешті пригадає, що здоров’я футболістів усе ж таки чогось вартує. І оскільки Ферран знову взявся за своє й вгатив у поперечину в своєму найкращому моменті, а Ольмо до цього взагалі по м’ячу нормально влучити не зміг, то зрештою Каноббіо таки полетів відривати ногу Кубарсі в компенсований час, а потім намагався кинутись на кожного, хто випроваджував його за межі поля. Суцільна ганьба замість характеру.

За підсумками групового етапу чемпіонату світу-2026 національна збірна Уругваю в групі H фінішувала з двома здобутими заліковими балами на третій сходинці, тож залишила турнір, тоді як Іспанія здобула сім очок, розташувалась на першому місці, тож продовжить боротьбу за головний трофей.



Уругвай — Іспанія 0:1

Гол: Баена, 42

Уругвай: Муслера (Рочет, 46) — Варела, Касерес, Олівера, Санабрія (Родрігес, 70) — Угарте (де ла Крус, 45) — Каноббіо, Бентанкур, Вальверде (Віньяс, 57), Араухо — Нуньєс.

Іспанія: Сімон — Льоренте, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Меріно (Руїс, 60), Родрі, Педрі (Ольмо, 60) — Ямал (Вільямс, 76), Оярсабаль (Торрес, 76), Баена (Піно, 66).



Попередження: Санабрія, Варела, де ла Крус — Баена



На 90+5-й хвилині був вилучений Агустін Каноббіо (Уругвай) (грубе порушення).