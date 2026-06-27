Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Педру Бріту здивувала футбольний світ на дебютному для країни мундіалі.

Перед початком чемпіонату світу-2026 серед уболівальників якось і не передбачалось інтриги в квартеті H перед початком останнього туру групового етапу. Здавалося б, Іспанія та Уругвай суто на досвіді та наявності дуже іменитих виконавців у власних складах мають залишати таких суперників, як Саудівська Аравія та Кабо-Верде, без особливих сподівань на здобуті залікові бали в очних зустрічах.

Але де-де, а на мундіалях сенсації мають місце повсякчас, і конкретно в цій групі несподівано вистрілили дебютанти турнірів подібного рівня. "Синя хвиля" спочатку стримала напад іспанців у першому турі (0:0), після чого влаштувала перестрілку з уругвайцями (2:2), тож якимось дивом команда Педру Бріту з двома очками опинилась на пів кроку ближчою до виходу в плейоф, аніж колектив Георгіоса Доніса, який начебто й вкладає шалені кошти в розвиток футболу на батьківщині, але національна збірна й досі перебуває в посередньому стані готовності.

І тут насправді для багатьох стало відвертістю те, як "зелені" зіграли проти суперників такого рівня. А точніше те, як не зіграли. Бо з одним реальним гольовим моментом за гру за авторством Канно наприкінці першого тайму, коли удар головою з подачі з правого флангу під поперечиною забрав Возінья, далеко не зайдеш у плані здобуття потрібного результату.

Кабо-Верде натомість у ролі господаря ситуації ще й виявився більш охочим до здобуття першої своєї перемоги в історії на чемпіонатах світу. У другому таймі команда Бріту мала класні моменти в Монтейру та Лароса Дуарте в межах чужого штрафного, але сейви воротаря Аль-Овайса завадили перетворити їх на голи. А дальній постріл від Кевіна Піни трохи не зайшов у ліву дев’ятку. І оскільки аравійці не надто хотіли чіплятись за перемогу, то залишалось лише дочекатись на поразку Уругваю в паралельній грі, щоб зафіксувати справді дивовижне досягнення футболу Кабо-Верде.

За підсумками групового етапу чемпіонату світу-2026 національна збірна Кабо-Верде в групі H фінішувала з трьома здобутими заліковими балами на другій сходинці, тож зіграє в плейоф, тоді як Саудівська Аравія здобула два очки, розташувалась на останньому місці, тож залишила турнір.



Кабо-Верде — Саудівська Аравія 0:0

Кабо-Верде: Возінья — В. Піна, Лопеш, Боржеш, Паулу — К. Піна — Мендеш (Родрігеш, 72), Д. Дуарте, Монтейру (Л. Дуарте, 72), В. Семеду (Варела, 61) — Лівраменто (Да Кошта, 61).

Аль-Овайс — Абдулхамід, Аль-Амрі, Ат-Тамбакті (Ладжамі, 33), Бушаль (Аль-Харбі, 82) — Мандаш (Аль-Хамдан, 66), Н. Ад-Давсарі, Аль-Хайбарі (Аль-Джувайр, 46), С. Ад-Давсарі (Аш-Шамат, 65) — Канно, Аль-Бурайкан.Попередження: В. Піна — Абдулхамід, Ад-Давсарі