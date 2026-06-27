Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 27 червня 2026 року.

Національні збірні Нової Зеландії та Бельгії зустрічались поміж собою в третьому турі чемпіонату світу-2026 у Ванкувері.

Команда Руді Гарсії одразу накинулась на ворота суперників, але розпечатати їх змогла лише після першого водопою.

Однак поперерві "Червоних дияволів" уже було важко стримати, тож вони оформили розгром, тоді як "ківі" спромоглись лише на гол престижу.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Нова Зеландія — Бельгія:

Нова Зеландія — Бельгія 1:5

Голи: Джаст, 84 — Троссар, 28, 50, Де Брюйне, 66, Лукаку, 86, Салемакерс, 90+5

Нова Зеландія: Крокомб — Пейн (Боксолл, 64), Серман, Біндон, Какаче (де Вріс, 79) — Стаменич, Белл (Макковатт, 64) — Томас (Олд, 46), Сінгх (Рендалл, 46), Джаст — Вуд.

Куртуа — Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер — Ванакен, Тілеманс (Раскін, 85) — Троссар (Салемакерс, 72), Де Брюйне (Онана, 72), Доку (Фернандес-Пардо, 56) — Де Кетеларе (Лукаку, 85).Попередження: Стаменич, Джаст