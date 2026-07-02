Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард оформив дубль, приніс англійцям перемогу в 1/16 фіналу та перевершив Пеле за кількістю голів на чемпіонатах світу.

ФІФА визначила найкращого футболіста матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Англії та ДР Конго. Нагороду отримав капітан англійців Гаррі Кейн, який став головним героєм переможного поєдинку.

Нападник провів на полі всі 90 хвилин і оформив дубль. Спочатку Кейн відновив рівновагу на 75-й хвилині, а за чотирнадцять хвилин забив вирішальний м'яч, який забезпечив Англії перемогу з рахунком 2:1 та вихід до 1/8 фіналу.

Завдяки цим голам 32-річний форвард довів свій бомбардирський доробок на чемпіонатах світу до 13 м'ячів. За цим показником він випередив легендарного Пеле, який завершив кар'єру з 12 голами на мундіалях.

У наступному раунді збірна Англії зустрінеться з Мексикою. Поєдинок за вихід до чвертьфіналу відбудеться 6 липня, початок — о 03:00 за київським часом.