Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 14 липня 2026 року.

Збірна Іспанії стала першим фіналістом чемпіонату світу-2026, впевнено перегравши Францію в півфінальному протистоянні. Команда Луїса де ла Фуенте майже не дозволила одному з головних фаворитів турніру проявити себе в атаці та повторила досягнення 2010 року, коли також дісталася вирішального матчу мундіалю.

Перший тайм проходив у доволі обережній боротьбі, однак наприкінці його долю змінив епізод у штрафному майданчику французів. Люка Дінь сфолив проти Ламіна Ямаля, а призначений пенальті холоднокровно реалізував Мікель Оярсабаль, відкривши рахунок.

Після перерви Іспанія продовжила контролювати гру й швидко закріпила свою перевагу. На 58-й хвилині Педро Порро розіграв ефектну стінку з Дані Ольмо, увірвався до штрафного та точним ударом переграв Майка Меньяна.

Франція так і не змогла знайти відповідь. Попри наявність у складі Кіліана Мбаппе, Усмана Дембеле, Майкла Олісе, Дезіре Дуе та інших зірок, команда Дідьє Дешама створила мінімум небезпечних моментів. Надійна оборона іспанців практично нейтралізувала атакувальний потенціал суперника, дозволивши французам завдати лише трьох ударів у площину воріт.

У фіналі чемпіонату світу-2026 Іспанія зіграє з переможцем другого півфіналу, в якому зустрінуться Англія та Аргентина.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Франція — Іспанія:

Франція — Іспанія 0:2

Голи: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба (Лакруа, 30), Дінь (Т. Ернандес, 72) — Чуамені, Рабьо (Коне, 46) — Дембеле, Олісе (Шеркі, 72), Баркола (Дуе, 57) — Мбаппе.

Іспанія: Сімон — Порро (Льоренте, 84), Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс (Педрі, 78) — Ямал, Ольмо (Меріно, 78), Баена (Вільямс, 84) — Оярсабаль (Торрес, 74).



Попередження: Рабьо — Кукурелья