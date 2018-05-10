Бесценные истории ЛЧ

Football.ua и компания Mastercard, официальный спонсор UEFA Champions League, рассказывают истории самых ярких и по-настоящему бесценных моментов наиболее престижного футбольного турнира Европы.

Лига чемпионов сезона 1998/1999 стала одной из самых запоминающихся для болельщиков по всему миру. Именно в 1999 году в Барселоне на стадионе Камп Ноу состоялся финальный матч турнира между Манчестер Юнайтед и Баварией, который в итоге вошел в список величайших поединков в истории. Случилось это благодаря невероятному камбэку английской команды, сумевшей забить два гола в компенсированное арбитром время и вырвать победу. Украинским болельщикам тот сезон напоминает о ностальгии, ведь именно в 1999 году киевское Динамо громко заявило о себе на всю Европу и дошло до полуфинала турнира, где по сумме двух встреч уступило Баварии (3:4). О триумфе команды Валерия Лобановского мы уже рассказывали, а теперь давайте обратим внимание на грандиозный успех Манчестер Юнайтед и трагедию Баварии.

Финалисты подошли к решающему поединку в прекрасном расположении духа и в полной боевой готовности. Манчестер Юнайтед тогда уже выиграл национальное первенство и Кубок, так что команда стояла на пороге требла (победы в чемпионате, национальном Кубке и UEFA Champions League в одном сезоне). Бавария, в свою очередь, первой финишировала в своем чемпионате и у нее также были все шансы оформить требл. Для этого нужно было выиграть в финале Лиги чемпионов и финале Кубка Германии. Обе команды перед решающей встречей испытывали кадровые проблемы. Манкунианцы были ослаблены из-за дисквалификаций Пола Скоулза и Роя Кина, а также из-за травмы основного центрбека Хеннинга Берга. Берга подменил Ронни Йонсен, а вот по поводу замен двух важнейших игроков полузащиты наставник "красных дьяволов" Алекс Фергюсон серьезно поломал голову. В итоге в центре поля играли Дэвид Бекхэм и Ники Батт, на правом фланге действовал Райан Гиггз, а на левом – Йеспер Блумквист. Полностью состав английской команды выглядел следующим образом:

Манчестер Юнайтед: Шмейхель – Гари Невилл, Ронни Йонсен, Яп Стам, Денис Ирвин –Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм, Ники Батт, Йеспер Блумквист – Дуайт Йорк, Энди Коул

В запасе остались: Раймонд ван дер Гау, Дэвид Мэй, Фил Невилл, Уэс Браун, Джонатан Грининг, Тедди Шерингем, Уле Гуннар Сольскьяер

Без потерь не обошлись и немцы. Незадолго до финального матча Бавария из-за травм потеряла двух важных бойцов – левого защитника Биксанта Лизаразю и нападающего Джоване Элбера. В итоге главный тренер Оттмар Хитцфельд выпустил следующий вариант состава:

Бавария: Оливер Кан – Маркус Баббель, Томас Линке, Самуэль Куффур, Михаэль Тарнат – Лотар Маттеус – Штефан Эффенберг, Йенс Йеремис – Марио Баслер, Карстен Янкер, Александр Циклер

В запасе остались: Бернд Дреер, Томас Хельмер, Мехмет Шолль, Томас Штрунц, Торстен Финк, Хасан Салихамиджич, Али Даеи

Интересно, что из стартового состава Баварии 10 футболистов были немцами по национальности, тогда как в составе Манчестер Юнайтед присутствовали лишь четверо англичан. Не успели болельщики занять свои места, как немецкая машина вырвалась вперед. Ронни Йонсен сфолил против Карстена Янкера в метре от линии штрафной и Пьерлуиджи Коллина незамедлительно назначил опаснейший стандарт. Пробивать взялся Марио Баслер и ему удалось перехитрить Петера Шмейхеля! Баслер пробил во вратарский угол, а Шмейхель дернулся в противоположный!

Манкунианцы тут же забрали мяч под свой контроль и понемногу прощупывали оборону соперника. Команду за собой вёл 24-летний Дэвид Бекхэм, который был вынужден играть не на фланге, а в центре поля. В атаке у Манчестер Юнайтед мало что получалось – оборона Баварии действовала практически безукоризненно. Большая заслуга в этом принадлежит 38-летнему Лотару Маттеусу, который в тот вечер выполнял роль свободного защитника или, другими словами, свипера. Немец "подчищал" за партнерами и персонально действовал как раз против Бекхэма. "В финале мы поменяли тактику. Тренеры Манчестер Юнайтед перевели Дэвида Бекхэма с фланга в центр полузащиты, поскольку Рой Кин и Пол Скоулз пропускали матч из-за дисквалификации. И Оттмар Хитцфельд попросил меня играть персонально против Бекхэма", – вспоминает тот день Маттеус.

Второй тайм был насыщен событиями. Бавария имела несколько 100-процентных моментов и должна была закрывать игру, но немецкие футболисты показали себя слишком расточительными, а Манчестер Юнайтед банально везло. Чего стоит момент вышедшего на замену Мехмета Шолля, который изящно перебрасывал мяч через Шмейхеля, но угодил в штангу? Или тот удар через себя в перекладину от Картсена Янкера? У англичан также были моменты, однако с шансами соперника они и близко не могли сравниться. Одно из решающих событий поединка произошло на 80-й минуте встречи, когда Оттмар Хитцфельд сменил уставшего Матеуса, на что моментально ответил Фергюсон, выпустив Уле Гуннара Сольскьяера. Еще до этого на поле появился Тедди Шерингем. Фергюсон пошел ва-банк – на поле было уже три нападающих.

"Мне тогда было 38 лет. И на 75 минуте я сказал тренеру, что начинаю уставать, – говорил Маттеус. – В тот вечер мне пришлось немало побегать. Я не просил тренера о замене, просто предупредил его, что у меня заканчиваются силы. У нас были отличные отношения с Оттмаром, и я не жалею о том, что тогда сказал. За 10 минут до конца матча он заменил меня. Иногда мне кажется, что эта замена была ошибкой".

Основное время подходит к концу, Бавария без особых проблем справляется со всеми выпадами Манчестер Юнайтед. В глазах подопечных Алекса Фергюсона читается бессилие и безнадежность. К кромке поля подходит четвертый арбитр и табло в его руках говорит о том, что Коллина компенсировал три минуты. 180 секунд отделяли немцев от триумфа, а англичан – от фиаско.

Первая добавленная минута. Манчестер Юнайтед зарабатывает право на угловой. Голкипер Петер Шмейхель на всей скорости бежит в штрафную Баварии. Дэвид Бекхэм навешивает, Шмейхель ведет борьбу на втором этаже с Томасом Линке, мяч отскакивает к Йорку, а затем – к Райану Гиггзу. Валиец наносит неуклюжий удар с правой ноги, но свою ногу подставляет Тедди Шерингем и отправляет мяч в нижний правый угол! 1:1!

Проходит еще 30 секунд и манкунианцы зарабатывают еще один угловой с того же фланга. Сценарий тот же. Бекхэм выполняет подачу, но на этот раз Шерингем продлевает мяч головой на дальнюю штангу, а Сольскьяер подставляет ногу и мяч влетает под перекладину! До конца поединка оставалось 43 секунды. На поле образовался хаос, болельщики на трибунах не могли поверить своим глазам. Фанаты Манчестер Юнайтед плакали от счастья, болельщики Баварии лили слезы от горя. Петер Шмейхель в своей штрафной выдавал кульбиты, а Самуэль Куффур бил кулаком по газону и не мог поверить в произошедшее. Алекс Фергюсон в эйфории прыгал от радости как ребенок, а в глазах Оттмара Хитцфельда была пустота. Коллина долго не мог возобновить матч после второго гола, потому что игрокам Баварии некоторое время было трудно даже пошевелиться. Их мечту украли прямо из-под носа.

Президент Баварии Франц Беккенбауэр на 90-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды зашел в лифт стадиона Камп Ноу с целью спуститься вниз на поле. Минуту спустя, когда он вышел из лифта и подошел к кромке поля, на табло горели цифры 2-1 в пользу Манчестер Юнайтед. Бавария проигрывала. Франц спросил стюарда: "Что происходит? Это шутка? Мы же вели 1-0. Это какая-то ошибка". Стюард ответил, что Бавария только что пропустила два гола. Президент парировал: "Нет, я не верю. Ничего такого не было". Спустя мгновение Беккенбауэр осознал, что это происходит на самом деле. Это не сон и не розыгрыш. Пока он ехал в лифте, Манчестер Юнайтед действительно забил два мяча.

Этот сезон стал последним для Лотара Маттеуса в Баварии. Позднее он сказал руководству, что не уверен в своих силах и отправился играть в США. Легендарному немцу так и не покорилась UEFA Champions League.

На церемонии награждения трофей Лиги чемпионов общими силами поднимали главный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон и капитан команды Петер Шмейхель. Символично, что именно эта игра стала последней для стража ворот "красных дьяволов" в футболке английской команды.

Манчестер Юнайтед стал первым и единственным английским клубом, выигравшим требл. 12 июня 1999 года Алекс Фергюсон был посвящён в рыцари за свой бесценный вклад в британский футбол.