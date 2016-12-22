Англия

Голкипер Уго Льорис поставил подпись под новым трудовым соглашением с Тоттенхэмом.

Льорис перешел в Тоттенхэм летом 2012 года из Лиона. Поначалу голкипер сборной Франции проигрывал конкуренцию ветерану Брэду Фриделю, однако со временем сумел вытеснить американца с основы.

Сейчас Уго является безоговорочным первым номером и капитаном Шпор.

Тоттенхэм сообщил о продлении контракта с Льорисом посредством твиттер-аккаунта, подкрепив факт подписания соглашения уже традиционной фотографией игрока с менеджером команды Маурисио Почеттино.

Новый контракт Льориса будет действовать до 2022 года.

Недавно Шпоры продлили контракт с Яном Вертонгеном, а еще раньше свои отношения со Шпорами продлили Харри Кейн, Кристиан Эриксен, Эрик Дайер, Дэнни Роуз, Деле Алли и Кайл Уокер.