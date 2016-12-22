Англия

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино счастлив в клубе и не желает его покидать.

Фирмино проводит свой второй сезон в Ливерпуле после трансфера из Хоффенхайма за 29 млн фунтов. Поначалу у него не все получалось в Англии, его часто критиковали и называли "обузой" для Ливерпуля. Однако с приходом Юргена Клоппа Роберто удалось стать одним из лидеров Ливерпуля. При немце Фирмино забил все свои 17 мячей за Ливерпуль.

"Если честно, мне нравится в Ливерпуле. Я хочу остаться тут на много лет. Премьер-лига – очень сложный турнир, который постоянно проверяет твои силы", — признался Фирмино.

"Думаю, мне пришлось изменить стиль своей игры. Я был адаптирован к европейскому футболу, так как провел 3 года в Германии, однако Премьер-лига и Бундеслига – две большие разницы".

"На самом деле, АПЛ намного, намного быстрее – тут очень высокие скорости, нужно к ним привыкнуть, но мне это по душе".

"Моя главная задача – помогать команде достигать поставленных целей".

После 17-ти туров Ливерпуль идет на 2-м месте в АПЛ, уступая Челси 6 очков.

27-го декабря Красные примут дома Сток Сити.