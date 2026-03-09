Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 9 березня та розпочнеться о 15:30.

У рамках дев’ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові місцевий Рух зіграє домашній матч проти харківського Металіста 1925.

РУХ — МЕТАЛІСТ 1925

ПОНЕДІЛОК, 9 БЕРЕЗНЯ, 15:30. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕГ КОГУТ (ТЕРНОПІЛЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Івану Федику відверто не позаздриш. Підібрати розібрану команду після відходу Віталія Пономарьова влітку, після чого якось змусити її грати в притомний футбол на тлі важкого старту сезону, а потім узимку настала нова черга "синергії львівського футболу" з Карпатами, і в підсумку Рух знову опинився фактично з порожніми руками та ще більш юним та недосвідченим складом, аніж стартував у кампанії.

Утім, якийсь запас міцності в турнірній таблиці в "жовто-чорних" усе ж таки наявний, тож після поразок від Динамо та Оболоні (двічі по 0:1) вони навіть суттєво не втратили в небезпечній зоні. Проте конкуренти активізувались, а відповідно й колектив Федика має робити те саме, адже щільність у тій частині турнірки доволі висока.

Здобути очки в матчі проти Металіста 1925, який начебто й прагне до єврокубків, але поступ команди Младена Бартуловича точно не виглядає швидким і рішучим. Важко "жовто-сині" повернулись до офіційних матчів, не зумівши забити у ворота Кривбасу (0:0), а також ледь заштовхавши м’яч у сітку Олександрії в Житомирі (1:0). Для перебування поблизу зони боротьби за єврокубки цього вистачає, але не більше того.

До того ж, команда Бартуловича посеред тижня мала кубковий матч. І нехай аж надто великих зусиль для подолання київського Локомотива на власному шляху Металісту 1925 докладати не довелось, проте там грав повноцінний основний склад, і навіть за умов наявності кількох цікавих прізвищ на лаві запасних, із ротацією в харків’ян виникають певні питання навіть після зимових підписань. Той випадок, коли фаворит начебто й очевидний, але на низькому старті перебувають насправді обидві команди.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Герета — Киричок, Ясінський, Товарницький, Роман — Підгурський, Притула — Залипка, Таллес, Бойко — Невес

Не зіграє: Кітела (перебір карток)

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Салюк — Калюжний, Аревало — Забергджа, Чурко, Антюх — Ітодо.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Матч проти Руху колись став дебютним для Металіста 1925 в УПЛ;

- Металіст 1925 в гостях зіграє 50 матч чемпіонату та може здобути 10 перемогу на чужому полі;

- Рух не грав унічию вісім останніх матчів: порівну перемог та поразок — клубний рекорд за одну гру;

- Металіст 1925 не програвав у останніх п’яти зустрічах: три перемоги, дві нічиїх;

- Младен Бартулович може виграти 20 матч у якості тренера клубу УПЛ;

- Рух за Івана Федика може зазнати 10 домашньої поразки в чемпіонаті.

- Владислав Калітвінцев (Металіст 1925) може забити 25 гол в УПЛ.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА