Зірковий форвард не ризикуватиме здоров'ям заради матчів Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Нападник Реал Мадрида Кіліан Мбаппе все ще відновлюється після травми. Француз точно не зіграє у першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті на Сантьяго Бернабеу, а також ризикує пропустити матч-відповідь у Англії.

У стані "вершкових" прагнуть, аби зірковий форвард якомога швидше повернувся на поле та допоміг команді у ключових поєдинках. Проте оточення гравця не поділяє такий підхід: за інформацією Cadena SER, близькі до Мбаппе люди дали зрозуміти, що той не гратиме, доки не відновиться повністю.

27-річний футболіст не хоче ризикувати здоров'ям перед чемпіонатом світу. У поточному сезоні Кіліан Мбаппе записав до свого активу 38 голів та шість результативних передач у 33 матчах.