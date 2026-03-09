Іспанія

Екстренер Барселони розповів, чому трансфер аргентинця у 2023 році так і не відбувся.

Колишній головний тренер Барселони Хаві поділився подробицями невдалого повернення Ліонеля Мессі до каталонського клубу у 2023 році. За словами іспанського фахівця, перехід аргентинця був майже узгоджений, однак у підсумку угода зірвалася через рішення керівництва клубу.

Хаві розповів, що контактував із Мессі після чемпіонату світу 2022 року, і тоді аргентинець серйозно розглядав варіант із поверненням до Барселони.

"Перехід Лео вже фактично був узгоджений. У січні 2023 року, після того, як він став чемпіоном світу, ми зв'язалися з ним, і він сказав мені, що має бажання повернутися. Я бачив його у команді. Ми спілкувалися до березня, і я сказав йому: Коли даси мені зелене світло, я повідомлю президента, бо з футбольного погляду я абсолютно бачив його у складі".

За словами колишнього тренера каталонців, переговори з родиною футболіста тривали, а клуб навіть отримав дозвіл від керівництва Ла Ліги на оформлення угоди.

"Президент розпочав переговори щодо контракту з батьком Лео, і ми мали дозвіл від керівництва ліги. Але саме президент все зупинив".

Хаві також розповів, що Жоан Лапорта пояснив своє рішення можливими проблемами для самого Мессі.

"Лапорта сказав мені буквально таке: якщо Лео повернеться, проти нього почнуть справжню війну, і він не може собі цього дозволити".

Після цього, за словами Хаві, контакт із Мессі фактично обірвався.

"Потім раптово Лео перестав відповідати на мої дзвінки, бо з іншого боку йому вже повідомили, що це неможливо. Я подзвонив його батькові і сказав: Так не може бути, Хорхе. А він відповів: Поговори з президентом".

Екснаставник Барселони додав, що в клубі навіть планували особливий сезон із Мессі, який міг би стати символічним завершенням його кар’єри в каталонській команді.

"Ми вже п’ять місяців спілкуємось із Лео, все фактично готове. З футбольного погляду жодних сумнівів немає, з економічного – ми гратимемо на Монжуїку і влаштуємо справжній останній танець, як у Майкла Джордана, все було готове", — підсумував Хаві.

Нагадаємо, вночі Лео допоміг Інтер Маямі перемогти на виїзді Ді Сі Юнайтед (2:1) Аргентинець забив свій 899 гол у карʼєрі.