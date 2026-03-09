Інше

Причиною став закритий повітряний простір через воєнний конфлікт у регіоні.

Головний тренер збірної Іраку Грем Арнольд закликав ФІФА розглянути можливість перенесення стикового матчу за вихід на чемпіонат світу 2026 року. Причиною такого звернення стали проблеми з подорожами через загострення воєнного конфлікту в Ірані та закриття повітряного простору в регіоні.

Збірна Іраку має провести вирішальний матч 31 березня у мексиканському Монтерреї проти переможця пари Болівія — Суринам. Однак після авіаударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого і подальших ракетних та дронових атак з боку Тегерана повітряний простір Іраку був закритий, що значно ускладнило логістику команди.

Арнольд наголосив, що ситуація може вплинути на підготовку до одного з найважливіших матчів в історії іракського футболу.

"Нам потрібна найкраща команда для найважливішого матчу в історії країни за останні 40 років. Іракці так пристрасно люблять футбол, що це просто божевілля. Той факт, що вони не проходили відбір на чемпіонат світу вже 40 років, мабуть, і став головною причиною, через яку я погодився на цю роботу».

За словами тренера, наразі федерація намагається знайти альтернативний маршрут для перельоту до Мексики.

"Зараз, коли аеропорт закритий, ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти інший спосіб дістатися до Мексики. На мій погляд, якби ФІФА відклала гру, ми мали б час як слід підготуватися".

Арнольд також запропонував альтернативний формат проведення матчів.

"Нехай цього місяця Болівія зіграє із Суринамом, а за тиждень до чемпіонату світу ми зіграємо з переможцем у США. Переможець цієї гри залишиться, а той, хто програв, вирушить додому".

Тренер додав, що президент федерації футболу Іраку Аднан Дірджал активно працює над тим, щоб команда змогла підготуватися до вирішального поєдинку.

"Президент нашої федерації Аднан Дірджал працює не покладаючи рук, намагаючись спланувати та підготувати все необхідне, щоб мрія кожного мешканця Іраку збулася. Тому нам потрібно, щоб це рішення було прийняте якнайшвидше", — сказав Грем Арнольд.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль почали військові удари по Ірану, у відповідь на що були атаковані ОАЕ, Бахрейн та Ізраїль. Водночас організатори турніру наголошують, що спорт має залишатися поза політикою та війною, а ЧС-2026 проходитиме за безпечних умов для всіх учасників.