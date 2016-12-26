Англия

Подопечные Гвардиолы долгое время не могли нащупать свою игру, но все же в последние двадцать минут встречи им удалось отличиться трижды и добыть важные три очка (3:0).

В Англии предновогодное настроение, а значит пришло время традиционных рождественских встреч, которые именуются как Boxing Day. Стартовый тур в этом сезоне Boxing Day получился довольно предсказуемым — к победам Арсенала, МЮ и Челси присоединился еще и триумф команды Гвардиолы над Халлом, хотя долгое время игра держала зрителя в непонимании, как же все таки завершится встреча.Первая половина этой встречи и вовсе получилась откровенно скучной. Команды на двоих не создали ни одного опасного момента, а если и были удары в створ тех или других ворот, то они пробивались из-за пределов штрафной и для вратарей скорее были разминочными, нежели действительно опасными.Первая по-настоящая возможность отличиться была уже во втором тайме у ворот Маршалла, когда здорово наносил удар Кевин де Брайне — после выстрела бельгийца мяч угодил в ближнюю стойку ворот Тигров. Остро ответили и хозяева — после подачи углового головой здорово выстрелил Доусон, в результате чего с линии ворот сферу пришлось выносить Бакари Санья.Когда казалось, что игра вполне себе может закончиться ничейным итогом, Роберт Мэдли назначил пенальти в ворота Халл Сити. Робертсон сбил в своей штрафной с ног Стерлинга, а Яя Туре уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар. А уже через несколько минут манкунианцы счет удвоили: де Брайне прокатил мяч вперед на Давида Силву в штрафную, после чего испанец сделал прострел вдоль линии вратарской к Ихеаначо, а нигериец без проблем послал мяч в сетку ворот хозяев.Матч близился к завершению, а Халл уже прекратил сопротивляться. В игре истекло основное и дополнительное время встречи, когда Кертис Дэвис отличился автоголом, замкнув прострел Рахима Стерлинга в свои ворота — 3:0.

Халл Сити – Манчестер Сити 0:3

Голы: Туре, 72 (с пенальти), Ихеаначо, 78, Дэвис, 90+4 (в свои ворота)



Халл Сити: Маршалл — Магуайр, Доусон, Дэвис — Эль-Мохаммади, Ливермор (Хенриксен, 74), Хаддлстоун (Мэйсон, 63), Клукас (Диоманде, 79), Робертсон — Мбокани, Снодграсс



Манчестер Сити: Браво — Санья, Отаменди, Стоунз (Коларов, 18), Клиши — Туре, Фернандиньо — Стерлинг, де Брайне, Силва (Фернандо, 87) – Нолито (Ихеаначо, 57)



Предупреждение: Мэйсон