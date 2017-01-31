Англия

Нападающий Лис Леонардо Ульоа выдвинул ультиматум своему клубу.

Ранее стало известно, что Сандерленд предложил за 30-летнего форварда 8 миллионов фунтов, но получил отказ от Лестера.

Как информирует издание The Telegraph, Лисы готовы расстаться с Ульоа, но не собираются продавать его меньше, чем за 10 миллионов фунтов.

Сам аргентинец категорично отнесся к позиции клуба:

"При всем уважении к болельщикам Лис я чувствую, что Раньери меня предал, а клуб — отвергнул. Я больше не буду играть за Лестер".

Несмотря на высказывания Ульоа, менеджер Лестера Клаудио Раньери надеется уладить конфликт с игроком:

"Я хочу, чтобы Лео остался в команде. Надеюсь, он сможет успокоиться и принять мою позицию. Я вижу, что Ульоа не счастлив и понимаю его".

"Клуб, как и сам Лео, знает мои идеи. Он — фантастический игрок и человек, поэтому я верю в него", — добавил итальянский менеджер.

В текущем сезоне Ульоа провел 18 матчей во всех турнирах в составе Лестера и забил 1 гол.