Англия

Форварду Сток Сити Питеру Краучу покорилось уникальное достижение в виде 100 забитых мячей в английской Премьер-лиги.

Напомним, что в данные минуты проходит поединок 23-го тура чемпионата Англии между Сток Сити и Эвертоном.

В стартовом составе Гончаров вышел Питер Крауч, у которого перед отчетной встречей было 99 забитых мячей в АПЛ. И вот, уже на седьмой минуте поединка против Ирисок, форвард сборной Англии вывел свою команду вперед и записал таким образом в свой актив 100-й мяч, забитый в рамках высшего дивизиона чемпионата Англии.

На данный момент, 36-летний Питер, является самым опытным игроком, которому покорилась данная отметка.