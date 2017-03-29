Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо выступает против проведения товарищеских матчей с участием сборных.

Жозе Моуриньо сомневается в необходимости проведения товарищеских матчей сборных посреди сезона.

"Я категорически против товарищеских матчей. Думаю, проводить их есть смысл только в заключающих фазах", — сказал Моуриньо.

"Был бы смысл проводить их за несколько недель до Евро или за несколько недель до Чемпионата мира. Но товарищеские матчи в середине сезона вперемешку с квалификационными матчами? Не вижу в этом никакого смысла".

Во время последнего перерыва на матчи сборных Юнайтед лишился Криса Смоллинга и Фила Джонса.