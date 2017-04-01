Англия

Главный тренер Сандерленда Дэвид Мойес признал, что Черным Котам вновь придется полагаться на чудо, если они хотят избежать вылета.

После поражения от Уотфорда (0:1) Сандерленд остается на дне турнирной таблицы и отстает от безопасной зоны уже на семь очков за девять матчей до конца сезона.

"Мы знаем, что чудеса случаются, и они пару раз случались с Сандерлендом совсем недавно", — сказал Мойес.

"Мне сказали, что раньше мы уже отставали на семь очков за шесть матчей до конца сезона, и если можно спастись в такой ситуации, то можно и в нашей".

"Мы должны продолжать работать и стараться набирать очки. Но мы не играем достаточно хорошо, я никого не хочу дурачить. Мы должны играть лучше".

В 2014 году под руководством Гуса Пойета Сандерленду удалось спастись от вылета, когда они отставали от безопасной зоны на семь очков за шесть матчей до конца сезона.