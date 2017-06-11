Англия

Нападающий Доминик Соланке был признан самым ценным футболистом чемпионата мира среди 20-летних.

После завершения финального матча чемпионата мира U-20, который проходил в Южной Корее, были определены лучшие игроки всего турнира.

Напомним, что победу одержала сборная Англии и именно их представитель получил золотой мяч ЧМ U-20. Обладателем трофея стал новоиспеченный нападающий Ливерпуля Доминик Соланке, который уже во время ЧМ перебрался в стан Красных из Челси.

Второе место занял представитель Уругвая Федерико Вальверде из мадридского Реала, который вместе со своей сборной дошел до полуфинала, но уступил по пенальти и в 1/2 и в матче за третье место.

Третьим стал игрок сборной Венесуэлы Янгел Эррера, на клубном уровне представляет Нью Йорк Сити.