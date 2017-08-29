Англия

У тренера Вест Хэма Славена Билича есть четыре матча на то, чтобы наладить игру команды.

После разгромного поражения 0:3 от Ньюкасла состоялся разговор между тренером "молотобойцев" Славеном Биличем и совладельцем клуба Дэвидом Салливаном, на которой хорватскому специалисту был поставлен ультиматум: либо в течение четырех туров команда начинает давать результат, либо руководство клуба приглашает нового тренера.

В сентябре Вест Хэм сыграет с Хаддерсфилдом, Тоттенхэмом и Суонси дома и Вест Бромвичем на выезде.

В первых трех турах первенства английской Премьер-лиги Вест Хэм уступил Манчестер Юнайтед – 0:4, Саутгемптону – 2:3 и Ньюкаслу – 0:3 и занимает последнее место в турнирной таблице.