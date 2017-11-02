Англия

Форвард Ливерпуля Садио Мане вернулся к полноценным тренировкам после травмы подколенного сухожилия.

Форвард Ливерпуля Садио Мане получил травму подколенного сухожилия в расположении сборной Сенегала в прошлом месяце, и изначально ожидалось, что он проведет вне игры шесть недель.

Тем не менее, уже сегодня Мане принял участие в полноценной тренировке своей команды, хотя и не сыграет против Вест Хэма в ближайшем матче Премьер-лиги.

Его возвращение на поле может состояться во время международного перерыва — Мане получил вызов в сборную Сенегала на матчи против Южной Африки, которые состоятся 10-го и 14-го ноября.

В текущем сезоне Мане забил три гола в пяти матчах Премьер-лиги за Ливерпуль.