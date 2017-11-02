Форвард Ливерпуля Садио Мане вернулся к полноценным тренировкам после травмы подколенного сухожилия.
Садио Мане, ФК Ливерпуль
02 ноября 2017, 21:35
Форвард Ливерпуля Садио Мане получил травму подколенного сухожилия в расположении сборной Сенегала в прошлом месяце, и изначально ожидалось, что он проведет вне игры шесть недель.
Тем не менее, уже сегодня Мане принял участие в полноценной тренировке своей команды, хотя и не сыграет против Вест Хэма в ближайшем матче Премьер-лиги.
Его возвращение на поле может состояться во время международного перерыва — Мане получил вызов в сборную Сенегала на матчи против Южной Африки, которые состоятся 10-го и 14-го ноября.
В текущем сезоне Мане забил три гола в пяти матчах Премьер-лиги за Ливерпуль.