Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сообщил, что форвард Садио Мане может вернуться на поле уже в матче против Вест Хэма.

На этой неделе Мане вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия, но ожидалось, что сенегалец не сыграет против Вест Хэма и вернется на поле в футболке Ливерпуля лишь после международного перерыва.

Тем не менее, главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что у Мане есть шанс выйти на замену уже во время встречи с "молотками".

"Вчера Садио вернулся к тренировкам с командой и выглядел очень хорошо. Похоже, что он готов сыграть 20-25 минут, но решение будет принято позже", — отметил Клопп.

В текущем сезоне Мане забил три гола в пяти матчах Премьер-лиги за Ливерпуль.