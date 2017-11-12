Англия

Стало известно, когда домашний стадион Челси будет реконструирован.

Челси сможет переехать на Стэмфорд Бридж после реконструкции лишь в 2024 году, об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, задержки связаны с тем, что лондонскому клубу с трудом дается получения всех нужных разрешений для реконструкционных работ.

Таким образом, как минимум ближайшие два сезона Челси будет выступать на Стэмфорд Бридж, затем "пенсионеры" на протяжении двух сезонов будут выступать на временной арене, а к 2024 году вернутся на реконструированный Стэмфорд Бридж.

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