Бизнес и Финансы

На данный момент английские клубы сохраняют положительное трансферное сальдо этой зимой.

По состоянию на нынешнее утро траты английских клубов на трансферы составили 183 млн фунтов. В то же время, они продали на сумму в 212,5 млн.

Рекорд по тратам в январское трансферное окно был установлен в 2011 году. Тогда клубы потратили 225 млн фунтов. Челси заплатил 50 млн за Фернандо Торреса Ливерпулю, которые тот тут израсходовал на Энди Кэрролла из Ньюкасла (35 млн) и Луиса Суареса (Аякс, 22,8 млн). Тогда же Челси приобрел и Давида Луиса из Бенфики за 21,25 млн.

Пока что больше всех потратил Эвертон – 30 млн, но при этом Ириски заработали 8,5 млн на исходящих трансферах. А вот их ближайший преследователь, Ман Сити, потратил 27 млн, а заработал лишь 40 тысяч фунтов.

Сразу 7 клубов еще не потратили ни фунта на трансферы. Это Бернли, Ливерпуль, Тоттенхэм, Челси, Манчестер Юнайтед, Саутгемптон и Борнмут. Борнмут, к слову, является единственным клубом, который при этом и не продавал.

Кроме Борнмута, на исходящих сделках пока что не заработали Кристал Пэлас, Сток Сити, Суонси, Уотфорд и Арсенал.

По количеству прибыли лидируют Челси (58 млн фунтов), Манчестер Юнайтед (36,5) и Вест Хэм (25).