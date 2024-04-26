Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках тридцять першого туру німецької Бундесліги-2023/24 Баєр прийматиме Штутгарт.

На думку букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хабі Алонсо: звитяга леверкузенців оцінюється показником 1.79, тоді як на перемогу "швабів" пропонується коефіцієнт 4.45. Нічийний результат оцінюється показником 4.15.

У першому колі команди не зуміли виявити сильнішого, обмінявшись голами (1:1).

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути варіант "Баєр не програє і тотал більше 2.5" із коефіцієнтом 1.93.

На гол нападника Баєра Віктора Боніфаса пропонується показник 2.05, тоді як на результативний удар нападника Штутгарта Серу Гірассі — 2.70.

Також цікаво виглядає сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал більше 3.5" із коефіцієнтом 2.60.

Матч Баєр — Штутгарт відбудеться у суботу, 27 квітня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 19:30.