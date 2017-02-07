Бизнес и Финансы

Флагман шотландского футбола получает хорошую прибыль в этом сезоне.

Благодаря возвращению в групповой этап Лиги чемпионов Селтик за первые полгода текущего сезона заработал на 97,7% больше выручки, а именно 61,2 млн. фунтов.

Чистая прибыль составила 18,6 млн. фунтов. Это на 7 млн. фунтов, чем показатель за тот же период в прошлом сезоне.

Тем не менее, в клубе подчеркнули, что во второй части сезона доходы должны упасть. Дело в том, что бело-зеленые будут меньше играть дома, а также они уже вылетели из еврокубков.

Напомним, что Кельты в Лиге чемпионов заняли последнее место в группе, трижды сыграв вничью.

В чемпионате Селтик добыл 23 победы в 24-х турах при одной ничьей и сейчас опережает второй Абердин на 27 очков.