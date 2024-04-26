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Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки найближчих вихідних.

Після єврокубків нас очікують гарячі вихідні. Цього вікенду буде кілька цікавих матчів, на які варто звернути увагу глядачеві.

Зокрема, Тоттенгем прийме Арсенал в рамках лондонського дербі, Мілан може практично гарантувати собі другу сходинку в Серії А в грі проти Ювентуса, Астон Вілла закріпитися на четвертому місці в АПЛ проти спустошеного Челсі, а Баєр продовжити свою безпрограшну серію.

Тоттенгем — Арсенал

Неділя, 28 квітня, 16:00, стадіон Тоттенгем Хотспур, Лондон

Перемога у дербі північного Лондона дозволить Арсеналу зміцнити свої позиції на вершині таблиці, але треба обіграти міцний Тоттенгем.

Після домашньої поразки від Астон Вілли та вильоту з Ліги чемпіонів від мюнхенської Баварії на початку цього місяця багато експертів припустили, що Арсенал провалив свій сезон. Однак "каноніри" відреагували на ці невдачі надзвичайно добре, щоб повернути свою кампанію на правильний шлях.

Команда Мікеля Артети вирвалася вперед і перемогла "вовків" з рахунком 2:0 на стадіоні Молінью в суботу — всього через три дні після поразки від Баварії. Це була життєво важлива перемога, яка дозволила залишити попередні розчарування позаду і продовжити боротьбу за чемпіонський титул.

У вівторок ввечері Арсенал сенсаційно (або ні?) розгромив Челсі з рахунком 5:0 на Емірейтс. Леандро Троссар відкрив рахунок, а Кай Гаверц і Бен Вайт відзначилися голами, закріпивши впевнену перемогу "канонірів", яка стала найбільшою в історії клубу проти Челсі.

Тепер "каноніри" очолюють турнірну таблицю з відривом у один пункт від Манчестер Сіті ("містяни" мають гру у запасі) та випереджають Ліверпуль на три пункти.

Отже, ситуація на вершині не може бути більш напруженою, але Арсенал займає хорошу позицію, прямуючи до фінішної прямої. Мабуть, найскладнішим випробуванням, яке їм залишилося пройти, є поїздка на північ Лондона, щоб зіграти з заклятим суперником Тоттенгемом у неділю вдень. Якщо Арсенал зможе здобути три очки, це стане ще однією потужною заявою про те, що він готовий дотиснути Сіті та Ліверпуль до кінця.

"Шпори" підходять до гри добре відпочивши, оскільки вони зіграли лише одну гру з 7 квітня, і це була поразка 4:0 від Ньюкасл Юнайтед за два тижні до NLD (Дербі Північного Лондона). Анге Постекоглу вимагатиме реакції від своїх гравців, оскільки Тоттенгем прагне скоротити відставання від Астон Вілли, яка посідає четверте місце і випереджає його на шість очок, маючи дві гри у запасі.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Тоттенгема — 4.25, нічия — 4.15, а перемога Арсенала — 1.83. Дивіться лінію Ювентус — Мілан

Субота, 27 квітня, Альянц Стедіум, Турин

Ювентус провів складний сезон, в якому були як успіхи, так і невдачі. Навесні команді заважали травми багатьох гравців, особливо в півзахисті. Це призвело до невдалої серії з двома перемогами в останніх 11 матчах, що поставило під сумнів тактику Аллегрі.

Болонья на відстані лише двох очок, а Ювентус точно не хоче поступатися своїм третім місцем сміливій команді Тьяго Мотти. Враховуючи кадрові проблеми Мілана, цей матч може стати чудовим шансом перервати серію команди з 3 матчів без перемог (2 нічиї, 1 поразка).

Сезон Мілана також був помітно ускладнений великою травматичною кризою, що вплинуло на їхню продуктивність та стабільність.

У цьому сезоні Мілан зазнав 29 травм, значна частина з яких була пов'язана з м'язовими проблемами. Це призвело до нестабільної кампанії, в якій вони спочатку очолювали таблицю Серії А, але з тих пір зіткнулися з труднощами через зниження доступності ключових гравців.

Більше того, психологічний стан команди погіршився після вильоту з Ліги Європи та нещодавньої поразки в дербі проти Інтера, який став чемпіоном Серії А.

Оскільки ключові захисники Давіде Калабрія та Тео Ернандес пропускають майбутній матч через дискваліфікацію, перед Піолі стоятиме серйозне завдання організувати оборону, щоб втримати Ювентус.

У зв'язку з цим, лінія оборони буде особливо сильно піддана удару, оскільки кілька інших захисників основого складу, таких як П'єр Калулу та Сімон К'яер, все ще перебувають поза грою через травми.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Ювентуса — 2.14, нічия — 3.45, а перемога Мілана — 3.70. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Астон Вілла — Челсі

Субота, 27 квітня, 22:00, Вілла Парк, Бірмінгем

Після розгромної поразки від Арсеналу з рахунком 5:0, Челсі їде до Астон Вілли, яка бореться за потрапляння до першої четвірки. Челсі намагається потрапити до єврокубків за підсумками сезону, ставки на Вілла Парк надзвичайно високі.

До складу Астон Вілли повернувся після дискваліфікації Дуглас Луїс, який підсилив лінію півзахисту. Однак, через травму м'яза їм бракуватиме Ніколо Дзаніоло, що може вплинути на гнучкість атаки.

З іншого боку, Челсі має справу з кількома відсутніми гравцями. Коул Палмер може повернутися після того, як пропустив гру з Арсеналом через хворобу, але Мало Густо і Бен Чілвелл залишаються поза грою.

Астон Вілла, демонструючи стабільні результати, має всі шанси обіграти кризовий Челсі. Згуртована командна гра Вілли різко контрастує з проблемами "синіх", про які свідчать їхня погана форма та вразливі місця в обороні. Враховуючи поточну динаміку, Вілла має всі шанси здобути перемогу впевнену перемогу, що майже гарантує їй участь у Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Історично склалося так, що в очних зустрічах Челсі має невелику перевагу: 69 перемог проти 60 у Вілли та 36 нічиїх між ними. Проте, поточна форма Вілли свідчить про те, що вона має всі шанси здобути ще одну перемогу в цьому історичному протистоянні.

Для Челсі цей матч — більше, ніж просто гра, це вирішальна перевірка їхньої стійкості та здатності оговтатися під керівництвом Маурісіо Почеттіно. Для Астон Вілли це можливість закріпити свій статус серед елітних клубів Прем'єр-ліги напередодні завершення сезону.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Астон Вілли — 2.28, нічия — 3.90, а перемога Челсі — 3.05. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Баєр — Штутгарт

Субота, 27 квітня, стадіон Бай Арена, Леверкузен

Леверкузенському Баєру знадобився драматичний пізній гол Йосипа Станішича, щоб вибороти нічию проти Боруссії Дортмунд (1:1) минулого вікенду, продовживши свою дивовижну серію без поразок до 45 матчів поспіль у всіх турнірах.

До кінця кампанії вони зосереджуватимуться на тому, щоб встановити якомога більше рекордів і підтримувати свою форму для майбутніх кубкових змагань, але цими вихідними в Штутгарті вони зіткнуться з іншим грізним суперником, якого Хабі Алонсо може сприймати легковажно.

Майбутній поєдинок стане третьою зустріччю команд у цьому сезоні. Раніше вони зіграли внічию 1:1 у 14-му турі, а на початку лютого зустрілися в драматичному чвертьфіналі DFB Pokal, у якому Баєр вийшов переможцем після голу Джонатана Та на 90-й хвилині.

Якщо Леверкузен виграє всі чотири матчі чемпіонату, що залишилися, він набере найбільшу кількість очок за всю історію Бундесліги (92) і перевищить поточний рекорд мюнхенської Баварії в 91 очко в сезоні 2012 року, яка зробила тоді "требл".

Тим часом Штутгарт також досягає неймовірного успіху в цьому сезоні, і, як і Леверкузен, він вступає в 31-й ігровий тиждень рівно на 30 очок краще, ніж у своїх результатах за всю кампанію-2022/23.

Однак Die Roten вступає в цей матч після поразки від бременського Вердера з рахунком 2:1 у попередньому матчі Бундесліги.

Цей результат став першою поразкою за 10 матчів для команди Себастьяна Хенесса, яка тепер на три очки відстає від мюнхенської Баварії, що посідає друге місце, і має перевагу на чотири очки перед РБ Лейпциг, що посідає четверте місце.

Гості добре показали себе на виїзді цього сезону, про що свідчить нещодавня серія з п’яти послідовних перемог до поразки минулого тижня. Однак їм було важко протистояти командам, які очолювали таблицю, як видно з їхньої поразки 5:1 від РБ Лейпциг і поразки 3-0 від мюнхенської Баварії на початку кампанії.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Баєра — 1.78, нічия — 4.20, а перемога Штутгарта — 4.45. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

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