Франция

Согласно правилам французской футбольной лиги (LFP) возраст главного тренера в Лиге 1 не должен превышать 65 лет.

Нант согласовал условия двухлетнего контракта с итальянским тренером Клаудио Раньери.

Тем не менее, помешать 65-летнему Раньери возглавить Канареек может правило французской футбольной лиги, согласно которому тренер клуба Лиги 1 не должен быть старше 65 лет.

Руководства Нанта уже попросило LFP сделать исключение и позволить Раньери вернуться к работе во Франции, где он тренировал Монако.