Согласно правилам французской футбольной лиги (LFP) возраст главного тренера в Лиге 1 не должен превышать 65 лет.
Клаудио Раньери, Getty Images
12 июня 2017, 23:53
Нант согласовал условия двухлетнего контракта с итальянским тренером Клаудио Раньери.
Тем не менее, помешать 65-летнему Раньери возглавить Канареек может правило французской футбольной лиги, согласно которому тренер клуба Лиги 1 не должен быть старше 65 лет.
Руководства Нанта уже попросило LFP сделать исключение и позволить Раньери вернуться к работе во Франции, где он тренировал Монако.