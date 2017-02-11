Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о Филиппе Ламе, который завязывает с футболом в конце сезона.
Хосеп Гвардиола и Филипп Лам, Getty Images
11 февраля 2017, 12:48
Гвардиола сказал несколько слов о защитнике Баварии Филиппе Ламе, который недавно объявил о своём решении уйти из футбола в конце сезона 2016/17.
Хосеп проработал с Ламом три года и считает его одним из самых безупречных профессионалов в современном футболе.
"Для меня Филипп был и остаётся особенным человеком. Каталонскому тренеру не так просто освоиться в Германии, и Филипп мне очень помог в этом плане", — рассказал Пеп.
"Лам — один из самых ярких игроков, с которыми мне приходилось работать. Футбол потеряет одного из лучших. Он может выступать во всех амплуа!".
"Знаю, что в Мюнхене у меня есть настоящий друг – это лучшая награда для тренера".
"Я немного огорчён этой новостью, потому что знаю, как он может играть. Желаю всего наилучшего ему, жене и сыну. Это исключительный футболист и замечательный человек", — резюмировал испанский тренер.