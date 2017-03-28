Германия

Полузащитник Баварии Франк Рибери поделился своими планами на будущее.

Франк Рибери перешел в Баварию из Марселя в 2007 году. Контракт 33-летнего игрока истекает в 2018 году. Судя по всему, футболист отправится играть на другой континент.

"Я уже говорил, что Бавария — мой последний клуб в Европе. В 34-35 лет можно уступить дорогу другим — это футбол", — сказал Рибери.

"В будущем у меня будут варианты с Китаем, Дубаем, Катаром, США. Почему нет, если я хочу играть в футбол?", — считает игрок.

"Черт, я уже так стар. Я считаю, что могу быть примером для молодых игроков. Мне 33, скоро будет 34, но они могут наблюдать, как профессионально я продолжаю свою работу".

"Важно, чтобы они увидели, что я до сих пор голоден до успеха. Это основной посыл".

В нынешнем сезоне Рибери сыграл 22 матча, забил 3 гола и отдал 13 голевых передач во всех турнирах.