Германия

Нападающий Хоффенхайма Сандро Вагнер собирается покинуть клуб уже во время зимнего трансферного окна ради возвращения в Баварию.

Сандро Вагнер известил руководство Хоффенхайма о своем желании перейти в мюнхенскую Баварию во время зимнего трансферного окна, сообщает Bild.

29-летний Вагнер является воспитанником Баварии, за первую команду которой он провел восемь матчей и забил один гол, прежде чем в 2008-м году перейти в Дуйсбург.

За Хоффенхайм форвард сборной Германии играет с 2016-го года и в текущем сезоне он забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 15 матчах на клубном уровне во всех турнирах.

Сандро Вагнер продлил контракт с Хоффенхаймом до 2020-го года лишь прошедшим летом.

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