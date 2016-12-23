Италия

Нападающий Дженоа и юношеской сборной Италии Пьетро Пеллегри дебютировал за первую команду родного клуба в гостевом поединке итальянской Серии А против Торино (0:1).

Стоит отметить, что 15-летний форвард Грифонов появился на поле на 88-й минуте отчетной встречи, заменив венесуэльского хавбека Томаса Ринкона.

Таким образом он дебютировал в элитном дивизионе Италии в возрасте 15 лет и 280 дней.

По информации статистического агрегатора Opta, Пеллегри повторил рекорд 79-летней давности — в 1937 году нападающий римской Ромы Амедео Амадеи в точно таком же возрасте сыграл свой первый поединок в Серии А, став самым юным дебютантом в ее истории.

Интересно, что на счету Пеллегри уже 8 матчей в футболке сборной Италии U-17. А бывший наставник Дженоа Джанпьеро Гасперини называл его "новым Месси".