Италия

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье не может прийти к общему знаменателю с руководством клуба относительно нового трудового соглашения.

25-летний футболист ведет переговоры с Партенопеи вот уже десять месяцев, однако согласовать условия нового контракта сторонам так и не удалось.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, сделка Инсинье с Наполи очень далека от заключения. Агент игрока требует у клуба зарплату в размере 4 млн евро в год при том, что в данный момент Лоренцо зарабатывает 1.1 млн. Кроме того, представитель Инсинье желает, чтобы его клиент получал 50 процентов дохода от собственных имиджевых прав.

В свою очередь президент Наполи Аурэлио Де Лаурентис не собирается платить Лоренцо такие деньги, а также хочет владеть всеми имиджевыми правами на игрока.

Таким образом, переговоры между сторонами зашли в тупик. Действующее соглашение Инсинье с клубом истекает в 2019-ом году, и будет ли подписан новый контракт – пока большой вопрос.

В нынешнем сезоне на счету Лоренцо 14 голов и 7 результативных передач в 30-ти матчах Серии А.