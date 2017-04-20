Руководство Ювентуса намерено предложить наставнику команды Массимилиано Аллегри продлить соглашение.
Массимилиано Аллегри, getty images
20 апреля 2017, 13:58
Этой зимой в прессе ходило много слухов, что руководство Ювентуса намерено попрощаться с Аллегри уже в конце текущего сезона.
Впоследствии генеральный директор бьянко-нери Джузеппе Маротта заявил, что тренер не покинет команду, а сам Аллегри говорил о своем желании продлить контракт.
Действующее соглашение 49-летнего специалиста рассчитано до конца следующего сезона. Как информирует Tuttosport, на следующей неделе Аллегри встретится с руководством клуба для обсуждения нового контракта.
Отмечается, что в Ювентусе решили наградить своего тренера за успех в противостоянии с Барселоной в Лиге чемпионов.
Тренеру будет предложено продлить контракт до 2020 года на более выгодных финансовых условиях.