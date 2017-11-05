Италия

Из-за ливня и сильного ветра матч двенадцатого тура чемпионата Италии между Лацио и Удинезе в воскресенье не состоялся.

Перед самым началом матча двенадцатого тура чемпионата Италии Лацио – Удинезе в Риме разразилась настоящая буря с ураганным ветром и проливным дождем.

Арбитр матча Лука Банти и капитаны несколько раз выходили на поле, но лишь для того, чтобы убедиться: играть на нем невозможно. В конце концов судья принял решение отменить матч.

Решение о сроках его проведения будет принято позже руководством Серии А.

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