Испания

Наставник Атлетико Диего Симеоне может вскоре побить рекорд легендарного тренера Рикардо Саморы.

Недавно Генеральный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что Симеоне исполнит свой контракт и будет тренировать Матрасников и в следующем сезоне.

Это означает, что Эль Чоло начнет с Атлети свой седьмой сезон в качестве тренера.

Тренирует он команду с 2011 года. Он уже стал специалистом, который работает с командой Примеры дольше всех в этом тысячелетии.

Самора руководил Атлети с 1939 по 1946 год.

Напомним, в 2014 году Атлетико под руководством Симеоне взял титул.