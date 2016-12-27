Наставник Атлетико Диего Симеоне может вскоре побить рекорд легендарного тренера Рикардо Саморы.
Диего Симеоне, Marca
27 декабря 2016, 22:34
Недавно Генеральный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что Симеоне исполнит свой контракт и будет тренировать Матрасников и в следующем сезоне.
Это означает, что Эль Чоло начнет с Атлети свой седьмой сезон в качестве тренера.
Тренирует он команду с 2011 года. Он уже стал специалистом, который работает с командой Примеры дольше всех в этом тысячелетии.
Самора руководил Атлети с 1939 по 1946 год.
Напомним, в 2014 году Атлетико под руководством Симеоне взял титул.