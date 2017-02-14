Испания

Защитник Реала Серхио Рамос рассказал о своем любимом голе, счастливом номере и выразил желание оставаться и дальше в нынешней команде.

Матч против Осасуны (3:1) стал для Рамоса 500-м в футболке Реала. За это время Серхио забил 66 голов и ему не так легко выбрать любимое взятие ворот.

"Я не знаю, какой гол – мой любимый. Есть хорошие, но все они – как мои дети, я не могу выбрать лишь один. Ну, может быть, это тот, когда я сравнял счет в финале Лиги чемпионов, ведь нам было очень важно победить, а когда ты забиваешь на последней минуте – это нечто особенное", — заявил Рамос.

Также у защитника спросили, не думает ли он сменить свой 4-й номер на 93-й.

"Четверка принесла мне много удачи. Она сопровождала меня на протяжении всей карьеры в Реале. Но не факт, что я бы не задумался о ее смене на 93-й номер".

Рамос является капитаном и одним из лидеров Реала.

"Мы должны понимать, что значит эта эмблема. Нужно с честью носить ее, выкладываться по полной, проливать пот до самого конца за футболку Реала".

Защитнику скоро исполнится 31, однако он пока не раздумывает над завершением карьеры.

"У меня впереди еще много лет в Реале в качестве игрока. Я наслаждаюсь каждым днем здесь. Очень горжусь, что сыграл 500 матчей за клуб, даже не ожидал такого. Много лет назад и представить не мог, что смогу достичь столь внушительного показателя. Хочу и дальше играть за лучшую команду в мире".

И наконец Рамоса, обладающего, по мнению Месута Езила, отличным голосом, спросили, кем бы он стал, если бы не сложилась карьера футболиста.

"В таком случае я бы посвятил себя другому спорту. Теннис всегда привлекал мое внимание, так что, быть может, сражался бы с Рафаэлем Надалем".

Завтра Рамос может открыть счет 6-й сотне матчей за Реал во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи.