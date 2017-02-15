Испания

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани рассказал о том, что к его персоне проявлял интерес мадридский Атлетико.

Уругвайский бомбардир чемпиона Франции имел предложение от Атлетико, но решил остаться в Париже.

"Это правда, что со стороны Матрасников существовал интерес. Тем не менее, я был всегда одним из тех, что нужно уважать свой клуб и команду и отрабатывать свой контракт. Это то, что я всегда делал и буду продолжать", — заявил Эдинсон Кавани в интервью Marca.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий забил 32 гола в 31-м матче.