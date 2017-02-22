Испания

Новым главным тренером мадридской команды назначен ее бывший капитан Мигель Анхель Санчес Муньос.

Ровно два дня понадобилось руководству Райо Вальекано на то, чтобы найти замену уволенному в понедельник Рубену Барахе. По крайней мере до конца сезона командой будет руководить ее бывший капитан Мигель Анхель Санчес Муньос (попросту — Мичел).

41-летний экс-полузащитник 16 сезонов провел в составе Вальекас (424 матча, 67 голов) и был капитаном команды вплоть до завершения карьеры в 2012 году.

В настоящий момент лишь одно очко отделяет недавнего представителя Примеры от зоны вылета в Сегунде.