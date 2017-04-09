Испания

Главный тренер Малаги Мичел Гонсалес высказался о победе над Барселоной в матче 31-го тура Примеры.

Наставник Малаги заявил, что победой над Барсой (2:0) рад помочь Реалу, который борется с каталонцами за чемпионский титул.

"Я уже говорил, что Реалу не требуется сторонняя помощь для победы в чемпионате, но я рад, что мы протянули им руку помощи. Мадридцы выиграют Примеру вне зависимости от результата нашего матча с Барселоной", — цитирует Мичела AS.

Напомним, Реал опережает каталонцев в турнирной таблице Ла Лиги на три очка и имеет один матч в запасе.