Испания

"Летучие мыши" остановили команду Зинедина Зидана (2:2).

Матчи Реала и Валенсии всегда отличались особенной принципиальностью, а "летучие мыши" даже в самый плохой свой период умудрялись навязывать именитому сопернику нешуточную борьбу. Перед матчем главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в защите. Из-за дисквалификации Рамоса и травм Вальехо и Варана французскому специалисту пришлось выпустить в центр защиты опорника Каземиро.

С первых минут поединка гости показали, что не особо боятся своих соперников, но это не помешало Реалу забить первый гол. И каков же в этом моменте был Асенсио! Испанец получил мяч в центре поля, сблизился с воротами и с линии штрафной прекрасным хлестким ударом отправил мяч точно в дальний угол. Невероятная левая нога у Марко! Валенсия с ответом не затянула и уже через 8 минут счет сравняла. Тони Лато получил пас от партнера на левом фланге и прострелил на Солера, а воспитаннику Лос Чес оставалось с пары метров замкнуть эту передачу — 1:1.

После этого на поле шла равная игра с небольшим преимуществом Реала, но в конце тайма у "сливочных" было три стопроцентных шанса для взятия ворот. И все они были у Бензема. Сперва Карим сам убежал в контратаку и из выгодной позиции пробил в дальний угол, но его выстрел парировал Нето. Затем француз каким-то чудом не забил с пары метров после паса с левого фланга от Бэйла. Ну а в конце первой половины нападающий также с убойной позиции головой пробил мимо. Интересно, поле подобной расточительности Зидан продолжит думать, что ему не нужен новый форвард?

После перерыва тренер Реала тут же бросил в бой Ковачича, заменив Иско, в надежде, что хорват успокоит игру команды в центре поля, и это ему сделать удалось. Матео прекрасно вошел в игру. Во второй половине хозяева стали больше владеть преимуществом и практически все время проводили у ворот соперника, но забить удалось гостям. Родриго в штрафной площади скинул на Кондогбия, который отправил мяч точно в угол ворот Наваса! Прекрасный дебют полузащитника. Реал тут же побежал в атаку, пытаясь восстановить паритет, и это команде удалось практически сразу.

Ковачич заработал штрафной, к исполнению которого подошел Асенсио. И испанец умудрился отметиться очередным красивым голом — Марко отправил мяч точно во вратарский угол — 2:2. А в конце матча два идеальных шанса упустил Бензема. В первом моменте форварду не удалось с нескольких метров замкнуть передачу с фланга, а спустя пару минут Карим запорол момент, после пересмотра которого возникнет логичный вопрос — а это точно игрок Реала? Бензема умудрился примерно с пяти метров без давления со стороны соперников отправить мяч мимо ворот. Лучше момента и придумать нельзя. Надоело говорить одно и тоже, но Зидану пора действовать. Неужели ему нравится испытывать подобные эмоции?

Александ Пузик, Football.ua

Реал - Валенсия 2:2

Голы: Асенсио, 10, 83 — Солер, 18, Кондогбия, 77

Реал: Навас — Карвахаль, Начо, Каземиро, Марсело — Кроос (Майорал, 84), Модрич, Иско (Ковачич, 46) — Бэйл (Васкес, 74), Бензема, Асенсио

Валенсия: Нето — Монтойя (Видаль, 76), Мурильо, Везу, Гайя — Лато, Парехо, Кондогбия, Солер — Дзадза, Морено (Мина, 88)

Предупреждения: Фернандес, Каземиро, Карвахаль, Ковачич — Монтойя, Парехо, Морено, Солер, Дзадза