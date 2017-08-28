Испания

Главный тренер Реала не стал публично критиковать нападающего команды Карима Бензема.

В поединке 2-го тура Ла Лиги "королевский клуб" дома не сумел обыграть Валенсию (2:2), потеряв первые очки в борьбе за победу в чемпионате Испании.

Одним из главных виновников такого результата стал французский форвард Карим Бензема, который растратил несколько отличных голевых моментов.

Тем не менее, наставник Мадрида не стал критиковать своего соотечественника.

"Болельщики всегда помогают нам, но у них есть право на свое мнение и свои поступки. Не думаю, что свист в адрес Бензема – это проблема", — начал Зидан.

"При встрече я скажу Кариму, чтобы он продолжал трудиться на тренировках. Да, сегодня он не смог забить, но он проделал огромную работу. Нельзя винить его за нереализованные возможности".

"Самое сложное – это создавать опасные моменты", — заключил французский специалист.

В первых двух матчах нынешнего сезона Ла Лиги Бензема не отметился забитыми голами.