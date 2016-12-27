Украина

Полузащитник Санжар Турсунов подтвердил переход в катарский Аль-Харитият.

Узбек летом вернулся в Ворсклу, которую первый раз покинул год назад. Турсунов полгода выступал в Катаре за Умм Салаль. Санжар решил вернуться в чемпионат Катара.

"Предложение из Катара поступило в конце ноября, тогда мною уже конкретно интересовались. А в середине декабря появилась конкретика, и я принял решение приехать сюда и подписать контракт. Потому что для моей семьи и близких недалеко лететь в Катар из Узбекистана. Плюс Доха — хороший город. Поэтому и решил сюда перебраться", — цитирует Турсунова Sport Arena.

"Я приехал в Ворсклу в конце августа, и уже тогда ребятам должны были довольно много. Надеюсь, что эти долги руководство будет отдавать. Точно не знаю, но есть задолженность за 9-10 месяцев. У меня — меньше, потому что приехал в конце лета. В итоге с нами начали потихоньку рассчитываться ближе к концу чемпионата, обещали, что выйдут в ноль и отдадут все. Надеюсь, так и будет".

"Новые контракты? Да, их всем предлагали, потому что сейчас тяжелая ситуация не только у Ворсклы, но и в других командах, и в стране в целом. Если бы все было, как раньше, подобного не случилось бы. А так — вынужденная мера руководства. По нынешним меркам та зарплата, которая предлагалась по новому контракту, для Украины вполне нормальная, но если сравнивать с цифрами 2-3 летней давности — маловато", — отметил Санжар.

Аль-Харитият в текущем чемпионате занимает 10-е место.

В этом сезоне на счету узбека 14 матчей за Ворсклу во всех турнирах и 3 гола.