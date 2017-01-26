Украина

Нападающий Шахтера Филипп Будковский заявил, что по-прежнему желает выступать за Горняков, хоть и не понимает, почему же его не взяли на сборы в Португалию.

Напомним, этой зимой Будковский вернулся в Шахтер после аренды в Анжи. Филипп прошел с командой первый тренировочный сбор, однако в Португалию игрока не взяли.

"Почему не поехал на второй сбор с Шахтером? Мне никто ничего не объяснял. Главный администратор позвонил мне и сказал, что я не лечу в Португалию. Вот и все. Больше ни с кем на эту тему в клубе не разговаривал", — сказал Будковский в комментарии Sport Arena.

"Мои перспективы в Шахтере? Все зависит только от меня. Дай Бог, чтобы я в будущем вернулся и играл в этом клубе".

"Пока не знаю, где продолжу карьеру — агент еще занимается этим вопросом. Думаю, за 5-6 дней будет что-то известно".